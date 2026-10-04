बरेली: 'मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भेजा जाए जेल', सपा नेताओं ने उठाई मांग, किया बड़ा एलान

बरेली में समाजवादी पार्टी (सपा) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। रविवार को सपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। अब एसएसआर के जरिए दोबारा मतदाता सूची में बदलाव की तैयारी की जा रही है।

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सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के दौरान उत्तर प्रदेश समेत बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं के वोट काटे गए। उन्होंने बरेली में भी बड़े पैमाने पर मतदाता सूची प्रभावित होने का दावा किया। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विज्ञापन



महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने दावा किया कि एसआईआर के बाद बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र में 1.17 लाख और कैंट विधानसभा क्षेत्र में करीब एक लाख वोट काटे गए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए टीएन शेषन के कार्यकाल का उल्लेख किया। सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के दौरान उत्तर प्रदेश समेत बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के समर्थक मतदाताओं के वोट काटे गए। उन्होंने बरेली में भी बड़े पैमाने पर मतदाता सूची प्रभावित होने का दावा किया। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने दावा किया कि एसआईआर के बाद बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र में 1.17 लाख और कैंट विधानसभा क्षेत्र में करीब एक लाख वोट काटे गए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए टीएन शेषन के कार्यकाल का उल्लेख किया।

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