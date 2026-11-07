बदायूं: टेंपो की टक्कर से छह साल के बच्चे की मौत, हादसे ने छीनीं परिवार की खुशियां

बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के बमनपुरा गांव में शुक्रवार शाम तेज रफ्तार टेंपो की टक्कर से छह वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चा घर से अकेले दुकान पर सामान लेने जा रहा था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं।

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हजरतपुर थाना क्षेत्र के बमनपुरा गांव निवासी अवनीश का छह वर्षीय बेटा सुरजीत शुक्रवार शाम करीब 6 बजे घर से दुकान पर सामान लेने निकला था। इसी दौरान गांव में सवारी छोड़कर लौट रहे तेज रफ्तार टेंपो ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में सुरजीत गंभीर रूप से घायल हो गया।परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। टेंपो चालक संजीव निवासी सुकटिया थाना हजरतपुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुरजीत तीन भाइयों में बीच का था। उसके बड़े भाई का नाम अजीत और छोटे भाई का नाम अमरजीत है।बेटे की मौत से मां बिटो देवी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि परिजनों की सूचना पर शव का पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।