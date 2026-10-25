Budaun News: प्लॉट पर कब्जे का विरोध करने पर देवरानी-जेठानी को पीटा
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:24 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:24 AM IST
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बिल्सी। मोहल्ला संख्या आठ में दो प्लॉटों पर कब्जा करने और निर्माण कराने का विरोध करने पर महिला और उसकी जेठानी के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव पुसगवां निवासी पूनम पत्नी सुनील कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उन्होंने अपनी जेठानी मीना के साथ 21 नवंबर 2011 को मोहल्ला नंबर आठ में शरद कुमार जैन निवासी मोहल्ला नंबर छह से 97.20 वर्ग गज के दो बराबर-बराबर प्लॉट खरीदे थे। दोनों प्लॉटों की नींव भरवाने के बाद वे खाली पड़े थे।
आरोप है कि 30 जुलाई को उन्हें प्लॉटों पर कब्जा कर निर्माण कराए जाने की सूचना मिली। वह जेठानी के साथ मौके पर पहुंचीं तो अवधेश लड्डा निवासी बिल्सी निर्माण करा रहा था। विरोध पर उसने प्लॉट अपना बताया। पूनम के अनुसार, बैनामे दिखाने के बावजूद आरोपी ने उनकी नहीं मानी और विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद निर्माण कार्य रुकवाया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।
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इसके बाद सीओ के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि उक्त मामले में कोतवाली बिल्सी में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है।
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गांव पुसगवां निवासी पूनम पत्नी सुनील कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उन्होंने अपनी जेठानी मीना के साथ 21 नवंबर 2011 को मोहल्ला नंबर आठ में शरद कुमार जैन निवासी मोहल्ला नंबर छह से 97.20 वर्ग गज के दो बराबर-बराबर प्लॉट खरीदे थे। दोनों प्लॉटों की नींव भरवाने के बाद वे खाली पड़े थे।
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आरोप है कि 30 जुलाई को उन्हें प्लॉटों पर कब्जा कर निर्माण कराए जाने की सूचना मिली। वह जेठानी के साथ मौके पर पहुंचीं तो अवधेश लड्डा निवासी बिल्सी निर्माण करा रहा था। विरोध पर उसने प्लॉट अपना बताया। पूनम के अनुसार, बैनामे दिखाने के बावजूद आरोपी ने उनकी नहीं मानी और विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद निर्माण कार्य रुकवाया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई।
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इसके बाद सीओ के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि उक्त मामले में कोतवाली बिल्सी में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है।