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Budaun News: रोटरी क्लब ऑफ बदायूं सेंट्रल ने मनाया दीपोत्सव

Mon, 02 Nov 2026 01:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:05 AM IST
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Rotary Club of Badaun Central celebrated Deepotsav
बदायूं के एक होटल में बच्चों को सम्मानित करते रोटरी क्लब के पदा​धिकारी। स्रोत आयोजक
बदायूं। रोटरी क्लब ऑफ बदायूं सेंट्रल का दीपावली महोत्सव शनिवार रात शहर के एक होटल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्यों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
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समयबद्धता का पुरस्कार दीपक सक्सेना को मिला। लकी ड्रा में संजय रस्तोगी प्रथम, नवनीत सक्सेना द्वितीय और आमोद चाणक्य तृतीय रहे। टैलेंट शो में साधना रस्तोगी, अंजली अग्रवाल, शिखा गुप्ता, अंजू सक्सेना और लता सक्सेना को पुरस्कृत किया गया। बच्चों में वैष्णवी चाणक्य, गौरी यादव और विआन अग्रवाल के नृत्य ने मन मोहा।
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रागिनी गुप्ता और दीप्ती माहेश्वरी के नृत्य ने भी खूब तालियां बटोरीं। अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता और सचिव मुनेंद्र कुमार सिंह ने गीत गाए। असिस्टेंट गवर्नर विपिन अग्रवाल ने दीपावली की शुभकामनाएं दीं। अंत में सभी सदस्यों ने सामूहिक डांस कर एक-दूसरे को बधाई दी। संचालन मुनेंद्र सिंह ने किया। संवाद
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