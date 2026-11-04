बदायूं में हादसा: बाइपास पर डंपर से टकराई रोडवेज बस, चालक-परिचालक समेत 16 लोग घायल, दो की हालत नाजुक

बस पीछे हटवाकर शुरू कराया आवागमन

हादसे के बाद करीब आधा घंटा तक हाईवे की एक लेन पर आवागमन प्रभावित रहा। क्षतिग्रस्त रोडवेज बस को क्रेन की मदद से साइड में कराके वाहनों का आवागमन शुरू करा दिया गया। काफी देर तक अफरातफरी का भी माहौल रहा, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचा दिए जाने के स्थिति सामान्य हो गई। कुछेक घायलों ने मौके पर से अपने परिजनों को फोन कर हादसे के बारे में जानकारी दे दी। आसपास इलाके के घायलों के परिजन भी राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। बस सवार अधिकतर यात्रियों को दूसरी बस से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया।



सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि हादसा रोडवेज बस की रफ्तार अधिक होने की वजह से होना बताया जा रहा है। घायल यात्रियों में से किसी ने हालांकि पुलिस को तहरीर नहीं दी है। कोतवाली पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है। रोडवेज के अधिकारियों को भी हादसे की जानकारी रात में ही दे दी गई।