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Budaun News: संविलियन विद्यालय जगत में रंगोली और दीप सजाओ प्रतियोगिता आयोजित

Fri, 06 Nov 2026 01:49 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Fri, 06 Nov 2026 01:49 AM IST
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Rangoli and lamp decoration competition held in Sanvilian Vidyalaya Jagat
बदायूं में जगत के संविलियन​ विद्यालय में बच्चों की ओर से तैयार किए रंग बिरंगे दिए। स्रोत स्वयं
जगत। दीपावली के शुभ अवसर पर संविलियन विद्यालय जगत में रंगोली, कला एवं क्राफ्ट और दीप सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ज्योति कुमारी और मनोरमा राठौर के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। बच्चों ने रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आकर्षक रंगोलियां बनाईं। वहीं, अपने हाथों से सुंदर क्राफ्ट तैयार किए और रंग-बिरंगे डिजाइनों से दीपों को सजाया। बच्चों की कलाकृतियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और कलात्मक अभिरुचि विकसित करने के साथ ही भारतीय संस्कृति एवं त्योहारों के प्रति उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया गया। विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार सारस्वत ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। संवाद

बदायूं में जगत के संविलियन विद्यालय में बच्चों की ओर से तैयार किए रंग बिरंगे दिए। स्रोत स्वयं

बदायूं में जगत के संविलियन विद्यालय में बच्चों की ओर से तैयार किए रंग बिरंगे दिए। स्रोत स्वयं

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