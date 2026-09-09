Budaun News: थाने से फरार हत्या के प्रयास के आरोपी पर 25 हजार का इनाम

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सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2025 में दर्ज हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के अभियोग में वांछित सुरजन सिंह यादव (38) पुत्र रामबहादुर निवासी गांव फिरोजपुर इकलहरी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे सिविल लाइंस थाने लाकर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान शाम करीब तीन बजे वह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। विज्ञापन

आरोपी के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। मामले में एसएसपी ने लापरवाही मानते हुए उपनिरीक्षक सचिन यादव, आरक्षी सतेंद्र कुमार और आरक्षी सनी वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अब मंगलवार को एसएसपी ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2025 में दर्ज हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के अभियोग में वांछित सुरजन सिंह यादव (38) पुत्र रामबहादुर निवासी गांव फिरोजपुर इकलहरी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे सिविल लाइंस थाने लाकर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान शाम करीब तीन बजे वह पुलिस कर्मियों को चकमा देकर थाने से फरार हो गया।आरोपी के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। मामले में एसएसपी ने लापरवाही मानते हुए उपनिरीक्षक सचिन यादव, आरक्षी सतेंद्र कुमार और आरक्षी सनी वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अब मंगलवार को एसएसपी ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

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बदायूं। सिविल लाइंस थाने से पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए हत्या के प्रयास के आरोपी सुरजन सिंह यादव पर एसएसपी अंकिता शर्मा ने मंगलवार को 25 हजार का इनाम घोषित किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए लगाई गईं हैं। वहीं, मामले में लापरवाही बरतने पर निलंबित किए गए उपनिरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मियों के बाद अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है।