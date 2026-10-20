Budaun News: बछेली के हरि पहलवान को हराकर राजा बाबू जीते

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दूसरे दिन का मुख्य मुकाबला बछेली के पहलवान हरि और उझानी के राजा बाबू के बीच हुआ। कड़े मुकाबले में राजा बाबू ने दांव-पेच लड़ाकर जीत दर्ज की। इसके अलावा रंजीत और विवेक की कुश्ती बराबरी पर छूटी, जबकि संजीव ने लवकुश को हराया। प्रवेश और अभिषेक के बीच हुई कुश्ती में प्रवेश विजेता रहे। कई अन्य मुकाबलों में भी पहलवानों ने दमखम दिखाया। आयोजन में दंगल प्रभारी श्याम सुंदर, उपाध्यक्ष, महंत ऋषि दास, राजीव मिश्रा, सतपाल राठौर की सराहनीय भूमिका रही।केसरी खिताब के लिए मुकाबला आजदंगल का समापन आज बुधवार को होगा। अंतिम दिन केसरी खिताब के लिए प्रमुख मुकाबले होंगे। इसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और हरियाणा समेत कई क्षेत्रों के नामी पहलवानों के आने की उम्मीद है।