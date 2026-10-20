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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Raja Babu won after defeating Hari Pehalwan from Bacheli.

Budaun News: बछेली के हरि पहलवान को हराकर राजा बाबू जीते

Tue, 20 Oct 2026 11:53 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:53 PM IST
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Raja Babu won after defeating Hari Pehalwan from Bacheli.
कादरचौक रामलीला के अखाड़े में जोर आजमाइश करते पहलवान। संवाद
कादरचौक। श्री रामलीला महोत्सव में चल रहे तीन दिवसीय कुश्ती दंगल के दूसरे दिन मंगलवार को पहलवानों ने अखाड़े में जोरदार दमखम दिखाया। विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों के बीच दिनभर रोमांचक मुकाबले हुए। दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया।
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दूसरे दिन का मुख्य मुकाबला बछेली के पहलवान हरि और उझानी के राजा बाबू के बीच हुआ। कड़े मुकाबले में राजा बाबू ने दांव-पेच लड़ाकर जीत दर्ज की। इसके अलावा रंजीत और विवेक की कुश्ती बराबरी पर छूटी, जबकि संजीव ने लवकुश को हराया। प्रवेश और अभिषेक के बीच हुई कुश्ती में प्रवेश विजेता रहे। कई अन्य मुकाबलों में भी पहलवानों ने दमखम दिखाया। आयोजन में दंगल प्रभारी श्याम सुंदर, उपाध्यक्ष, महंत ऋषि दास, राजीव मिश्रा, सतपाल राठौर की सराहनीय भूमिका रही।
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केसरी खिताब के लिए मुकाबला आज
दंगल का समापन आज बुधवार को होगा। अंतिम दिन केसरी खिताब के लिए प्रमुख मुकाबले होंगे। इसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और हरियाणा समेत कई क्षेत्रों के नामी पहलवानों के आने की उम्मीद है।
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