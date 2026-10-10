Budaun News: दो बच्चों की मौत के बाद एंबुलेंस में ऑक्सीजन न लगाने पर उठे सवाल

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बदायूं-कासगंज सीमा पर बसे कादरबाड़ी गांव में पिछले दिनों खसरे से सगे भाइयों की मौत हुई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को दो और बालकों की मौत हुई। इन मौतों के बाद परिजन ने एंबुलेंस में जरूरी चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिलने का आरोप लगाया है। इधर, सीएमओ डॉ. विकास शर्मा का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच कराई जाएगी।कादरवाड़ी में दो बच्चों में खसरे की पुष्टि, पांच साल तक के बच्चों को लगाया टीकाकादरवाड़ी में खसरे से पीड़ित के दो मरीजों की पुष्टि हुई है। पिछले दिनों गांव में खसरे के लक्षण मिलने पर पांच बच्चों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से दो बच्चों भूरा और गोलू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में पांच साल तक के सभी बच्चों को खसरे से बचाव का टीका लगाया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. असलम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में टीकाकरण अभियान चलाया। सीएमओ डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि गांव कादरबारी में पिछले दिनों पांच बच्चों के सैंपल लिए गए थे। इनमें दो बच्चों की रिपोर्ट मिली है, जो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद गांव में सभी 5 साल तक के बच्चों के खसरा का टीका लगाया है।