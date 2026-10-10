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Budaun News: मीटर रीडिंग में गोलमाल, 18 उपभोक्ताओं ने बनवाए कम यूनिट के बिल

Sat, 10 Oct 2026 01:47 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 10 Oct 2026 01:47 AM IST
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Irregularities in meter reading: 18 consumers got bills generated for lower consumption.
उझानी। विद्युत निगम की टीम ने चेकिंग के दौरान मीटरों में रीडिंग स्टोरेज के गोलमाल को उजागर किया है। चेकिंग के दौरान 18 उपभोक्ताओं के मीटरों में एक लाख से अधिक यूनिट स्टोरेज पाए गए। ऐसे मीटर रीडरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके सुपरवाइज को निर्देशित किया है।
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बृहस्पतिवार शाम तक चेकिंग के दौरान टीम ने अलग-अलग मोहल्लों में 18 उपभोक्ताओं के मीटरों में गोलमाल पकड़ा। मीटर रीडरों और उपभोक्ताओं के बीच सांठगांठ होने के शक के बीच 50 से अधिक बड़े बकाएदार उपभोक्ताओं के मीटरों चेक किए गए। 18 मीटरों में करीब एक लाख यूनिट स्टोरेज पाए जाने के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को सौंप दी है।
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टीम ने जांच में यह भी पाया कि मीटरों में दर्ज रीडिंग के अनुरूप बिल भी नहीं बनाए हैं। एसडीओ वार्ष्णेय ने बताया कि मीटर रीडरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं से भी कहा है कि वह इस तरह के खेल में खुद की संलिप्तता से बचें। मीटरों में रीडिंग के अनुरूप ही बिल बनेंगे। भले ही कुछ दिनों के लिए रीडिंग स्टोरेज कर ली जाए। अभियंता सत्येंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि एसडीओ की रिपोर्ट मिली है। कर्मचारियों की मिलीभगत की मामले की जांच कराई जाएगी।
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