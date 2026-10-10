Budaun News: मॉकड्रिल में पुलिस कर्मियों ने किया भीड़ कंट्रोल का अभ्यास

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अभ्यास के दौरान पुलिस कर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने, उपद्रवियों को पकड़ने और पथराव की स्थिति में बचाव करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने का प्रशिक्षण दिया। आंसू गैस के गोले छोड़ने, रबर बुलेट और वाटर कैनन सहित उपलब्ध दंगारोधी संसाधनों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। आपात स्थिति में पुलिस बल के बीच बेहतर तालमेल, त्वरित प्रतिक्रिया और संयम के साथ कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया। एसएसपी अंकिता शर्मा का कहना है कि ऐसे अभ्यास के माध्यम से बल को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना है।

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बदायूं। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दंगा जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में मॉकड्रिल कराई गई। एसएसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में हुए अभ्यास में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने दंगारोधी उपकरणों के साथ मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया।