Budaun News: धरने पर बैठे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को उठा ले गई पुलिस, देर रात छोड़ा

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बताते हैं कि पुलिस अधिकारी शाम को अटसेना पहुंचे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित उनके तीन कार्यकर्ताओं को जबरन धरनास्थल से उठाया और कार में बैठाकर ले गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं में नवनीत नेकपुर सिविल लाइंस, सुभाष निवासी गांव बुधिया, विजय वहादुर, कुड़रा खरसाई दातागंज का सीएचसी में मेडिकल कराया है। वहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष को मोबाइल जब्त कर पुलिस पहले उन्हें बिनावर थाने ले गई। उसके बाद पुलिस ने देर रात नेकपुर स्थित आवास पर छोड़कर हाउस अरेस्ट कर लिया। विज्ञापन

जिलाध्यक्ष ने मांग उठाई कि राजेश की मौत की हाईकोर्ट के जज से न्यायिक जांच कराई जाए। दोषी पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज हो। विधवा रूपवती को सरकारी नौकरी और दातागंज कस्बे में आवास मिले। इधर, अजीत यादव ने बताया कि वह गिरफ्तारी और जेल से डरने वाले नहीं हैं। राजेश कोरी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस गई थी। मामले की जांच कराई जा रही है। बताते हैं कि पुलिस अधिकारी शाम को अटसेना पहुंचे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित उनके तीन कार्यकर्ताओं को जबरन धरनास्थल से उठाया और कार में बैठाकर ले गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं में नवनीत नेकपुर सिविल लाइंस, सुभाष निवासी गांव बुधिया, विजय वहादुर, कुड़रा खरसाई दातागंज का सीएचसी में मेडिकल कराया है। वहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष को मोबाइल जब्त कर पुलिस पहले उन्हें बिनावर थाने ले गई। उसके बाद पुलिस ने देर रात नेकपुर स्थित आवास पर छोड़कर हाउस अरेस्ट कर लिया।जिलाध्यक्ष ने मांग उठाई कि राजेश की मौत की हाईकोर्ट के जज से न्यायिक जांच कराई जाए। दोषी पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज हो। विधवा रूपवती को सरकारी नौकरी और दातागंज कस्बे में आवास मिले। इधर, अजीत यादव ने बताया कि वह गिरफ्तारी और जेल से डरने वाले नहीं हैं। राजेश कोरी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस गई थी। मामले की जांच कराई जा रही है।

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दातागंज। कोतवाली की हवालात में तबीयत बिगड़ने के बाद राजेश कोरी की मौत होने के मामले में बृहस्पतिवार को राजेश की पत्नी रूपवती अपने बच्चों संग अटसेना गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा के सामने न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गईं। समर्थन में गांव के काफी लोग बैठे। दोपहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव व कार्यकर्ताओं संग धरनास्थल पहुंच गए। देर शाम पुलिस जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर बिनावर थाना ले गई। देर रात घर लाकर पुलिस ने छोड़ा। पुलिस ने तीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी सीएचसी में मेडिकल कराया है।