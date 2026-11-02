पीईटी : प्रश्नपत्र आया आसान, हल करने में नहीं हुई परेशानी

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रविवार सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। केंद्रों के मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की गई। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थी प्रश्नपत्र के सवालों पर चर्चा करते नजर आए।5,120 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहेजिले में बनाए गए 25 केंद्रों पर दो पालियों में कुल 19,632 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पाली में 9,816 अभ्यर्थियों में से 7,220 ने परीक्षा दी, जबकि 2,596 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में भी 9,816 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 7,292 परीक्षा में शामिल हुए और 2,524 अनुपस्थित रहे। इस तरह दोनों पालियों में कुल 14,512 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 5,120 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे।अभ्यर्थी बोले- समय भी पर्याप्त मिलाप्रश्नपत्र का स्तर सामान्य रहा। सामान्य ज्ञान के सवाल जरूर थोड़े अलग थे, लेकिन अधिकतर प्रश्नों को हल करने में परेशानी नहीं हुई। समय भी पर्याप्त मिला, जिससे सभी प्रश्नों को हल करने का मौका मिला। -राजेश राज, लखीमपुर खीरीपरीक्षा में सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता से जुड़े सवाल पूछे गए। सुबह की पाली में वर्ष 2025 से संबंधित प्रश्न अधिक थे। हालांकि जिसने भी तैयारी की है, उसके लिए यह प्रश्नपत्र सामान्य था। कुल मिलाकर पेपर उम्मीद के मुताबिक काफी आसान आया। -रजत, सीतापुर