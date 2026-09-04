Budaun News: नवोदय विद्यालय में कक्षा नौ, 11 में दाखिले का मौका, आवेदन शुरू

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कक्षा नौ में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं का जन्म एक मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी का शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बदायूं जिले के किसी सरकारी अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा आठ में अध्ययनरत होना जरूरी है।दूसरे जिले के विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जिले की पात्रता लागू होगी या नहीं, इसे आवेदन से पहले निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार देखना होगा। दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में पात्र छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। आवेदन करते समय जन्मतिथि और कक्षा आठ में अध्ययनरत होने से संबंधित विवरण सही-सही दर्ज करना होगा। इस संबंध में प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।