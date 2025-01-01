Budaun News: मुईन क्लब ने जीता जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट

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फाइनल मुकाबले में मुईन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने निर्धारित ओवरों में 162 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से जुबैर ने शानदार 60 रनों की पारी खेली, जबकि आफाक ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को मजबूत बनाने में अहम योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग-11 ककराला की टीम के बश्शर और नदीम ने अच्छी पारियां खेलीं। दोनों ने टीम को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मुईन क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिला दी।फाइनल मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले हाजील को बेस्ट गेंदबाज चुना गया। वहीं, शानदार 60 रन बनाने वाले जुबैर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर अनस को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। समापन समारोह में पूर्व सभासद फरमान खान ने विजेता मुईन क्रिकेट क्लब की टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान कमेंटेटर हसरत अली खान ने अपनी शायरी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस मौके पर असलम खान, परवेज, शुजा, मतीन, नदीम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।