बरेली जिले के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव लुहारी निवासी छोटेलाल ने बताया कि उनका बेटा राकेश (24) 24 नवंबर को किसी काम से बाइक से अलीगंज जा रहा था। रास्ते में सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे राहगीरों और पुलिस की मदद से उसे उपचार के लिए बरेली भेजा गया।बरेली में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां उसका उपचार किया जा रहा था। शुक्रवार देर रात उपचार के दौरान राकेश ने दम तोड़ दिया। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की सूचना पर मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है।