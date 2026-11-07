Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Massive fire breaks out at clothing store on the night of Dhanteras in Budaun

बदायूं: धनतेरस की रात कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर राख

Sat, 07 Nov 2026 10:39 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 07 Nov 2026 10:39 AM IST
सार

बदायूं के सहसवान क्षेत्र की अकबराबाद बाजार में शुक्रवार रात करीब नौ बजे एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में थान का कपड़ा और रेडीमेड सहित लाखों का कीमती सामान जलकर राख हो गया। 

विज्ञापन
Massive fire breaks out at clothing store on the night of Dhanteras in Budaun
कपड़े की दुकान में लगी आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के अकबराबाद स्थित बाजार में शुक्रवार रात करीब नौ बजे कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। धनतेरस पर दुकान में आग लगने से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में भगदड़ मच गई। हादसे में दुकान में रखा थान का कपड़ा, रेडीमेड कपड़े सहित अन्य कीमती सामान जल गया। आग फैलने के डर से तमाम व्यापारी अपनी दुकानों से सामान निकालने में जुट गए। अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। 

विज्ञापन


Trending Videos

सहसवान नगर निवासी इंद्रजीत और सौरभ की अकबराबाद में कपड़े की दुकान है। थान वाला कपड़ा और रेडीमेड कपड़े बेचे जाते हैं। शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे अपनी दुकान को बंद करके गए थे। कुछ देर में उनकी दुकान में आग लगने की सूचना उन्हें मिली। इस पर वह मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि दुकान से आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। सूचना पर अग्निशमन विभाग की दो गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने आसपास जुटी भीड़ को घटनास्थल के आसपास से हटाया। अग्निशमन विभाग की टीम ने दो गाड़ियों से करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

शॉर्ट सर्किट की आशंका 
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात करीब नौ बजे दुकान से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ था। कुछ ही देर में आग की लपटें गेट से बाहर निकलने लगीं। बाजार में मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज होती गईं थीं। पुलिस ने भीड़ को घटनास्थल से दूर करके व्यवस्था संभाली। सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। अभी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। राजस्व टीम आकलन करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed