बदायूं: धनतेरस की रात कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर राख
बदायूं के सहसवान क्षेत्र की अकबराबाद बाजार में शुक्रवार रात करीब नौ बजे एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में थान का कपड़ा और रेडीमेड सहित लाखों का कीमती सामान जलकर राख हो गया।
विस्तार
बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के अकबराबाद स्थित बाजार में शुक्रवार रात करीब नौ बजे कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। धनतेरस पर दुकान में आग लगने से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में भगदड़ मच गई। हादसे में दुकान में रखा थान का कपड़ा, रेडीमेड कपड़े सहित अन्य कीमती सामान जल गया। आग फैलने के डर से तमाम व्यापारी अपनी दुकानों से सामान निकालने में जुट गए। अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।
शॉर्ट सर्किट की आशंका
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात करीब नौ बजे दुकान से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ था। कुछ ही देर में आग की लपटें गेट से बाहर निकलने लगीं। बाजार में मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज होती गईं थीं। पुलिस ने भीड़ को घटनास्थल से दूर करके व्यवस्था संभाली। सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। अभी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। राजस्व टीम आकलन करेगी।
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