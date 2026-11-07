बदायूं: धनतेरस की रात कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर राख

बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र के अकबराबाद स्थित बाजार में शुक्रवार रात करीब नौ बजे कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। धनतेरस पर दुकान में आग लगने से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में भगदड़ मच गई। हादसे में दुकान में रखा थान का कपड़ा, रेडीमेड कपड़े सहित अन्य कीमती सामान जल गया। आग फैलने के डर से तमाम व्यापारी अपनी दुकानों से सामान निकालने में जुट गए। अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।

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सहसवान नगर निवासी इंद्रजीत और सौरभ की अकबराबाद में कपड़े की दुकान है। थान वाला कपड़ा और रेडीमेड कपड़े बेचे जाते हैं। शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे अपनी दुकान को बंद करके गए थे। कुछ देर में उनकी दुकान में आग लगने की सूचना उन्हें मिली। इस पर वह मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि दुकान से आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। सूचना पर अग्निशमन विभाग की दो गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने आसपास जुटी भीड़ को घटनास्थल के आसपास से हटाया। अग्निशमन विभाग की टीम ने दो गाड़ियों से करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया।

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