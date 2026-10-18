Budaun News: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, देवर के पहुंचने पर भागा आरोपी

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महिला ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार देर रात 11 बजे वह अपने घर पर अकेली थी। इस दौरान गांव का ही शंकर उसके घर में घुस आया और अकेला देखकर बुरा काम किया। देवर के आने पर आरोपी भाग निकला। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं।

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कादरचौक। थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार देर रात घर में घुसकर युवक ने महिला से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसका मुंह दबाते हुए जान से मारने की धमकी दी। देवर के घर पहुंचने पर आरोपी भाग निकला। शनिवार को महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शंकर के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया।