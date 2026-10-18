Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:23 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:23 AM IST
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दुर्गा पूजा : शहर के गीता भवन, बिरूआबाड़ी मंदिर में श्री श्री मां दुर्गा पूजा महोत्सव युवा समिति की ओर से मध्य अष्टमी विहित पूजन सुबह छह बजे से।
क्रिकेट मैच - एसके इंटर कॉलेज मैदान पर आरसीबी और ऑल स्टार चैंपियन के बीच दोस्ताना टी-20 क्रिकेट मैच सुबह नौ बजे से।
सत्संग : गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग सुबह नौ बजे से।
जन आरोग्य मेला : जिले के सभी पीएचसी केंद्रों पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह दस बजे से।
रामलीला मंचन
- बिल्सी के मोहल्ला संख्या छह में हो रही रामलीला में श्रीराम विवाह लीला का मंचन रात दस बजे से।
- दबतोरी में आयोजित रामलीला में बाली वध और लंका दहन की लीला का मंचन रात दस बजे से।
जागरण : रेहड़िया में श्री शक्तिपीठ हिंगलाज माता रानी के मंदिर पर जागरण रात नौ बजे से।
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क्रिकेट मैच - एसके इंटर कॉलेज मैदान पर आरसीबी और ऑल स्टार चैंपियन के बीच दोस्ताना टी-20 क्रिकेट मैच सुबह नौ बजे से।
सत्संग : गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग सुबह नौ बजे से।
जन आरोग्य मेला : जिले के सभी पीएचसी केंद्रों पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह दस बजे से।
रामलीला मंचन
- बिल्सी के मोहल्ला संख्या छह में हो रही रामलीला में श्रीराम विवाह लीला का मंचन रात दस बजे से।
- दबतोरी में आयोजित रामलीला में बाली वध और लंका दहन की लीला का मंचन रात दस बजे से।
जागरण : रेहड़िया में श्री शक्तिपीठ हिंगलाज माता रानी के मंदिर पर जागरण रात नौ बजे से।