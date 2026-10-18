Budaun News: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से फर्नीचर कारीगर की मौत

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हादसा शनिवार अपराह्न करीब एक बजे कोतवाली क्षेत्र में बदायूं रोड पर गंगोरा मोड़ के पास हुआ। मृतक जीवन शर्मा कस्बे में कल्याण सिंह चौक के पास सरौरा मोहल्ले की नवसृजित कॉलोनी में रहते थे। बड़े भाई अरुण शर्मा ने बताया कि जीवन की ससुराल बिनावर के गांव बल्लिया में है। उनकी पत्नी खुशबू पिछले दिनों मायके गई थी। वह उन्हें ही बुलाने के लिए बाइक से निकले थे।घर से महज दो-तीन किमी ही तय कर पाए होंगे कि सामने से आ रहे किसी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने फोन करके एंबुलेंस बुला ली। तब तक वे भी मौके पर पहुंच चुके थे। एंबुलेंस कर्मियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।सूचना के बाद पुलिस कर्मी भी जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने हादसे के बारे में मृतक के परिजनों से जानकारी की। वह हेलमेट भी लगाए थे। अरुण ने पुलिस को बताया कि हादसा किसी भारी वाहन की टक्कर से हुआ है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराके शव उनके परिजनों को सौंप दिया है।सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि हादसे के बाद वाहन चालक का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। हादसे के बाद से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जीवन की मौत की सूचना के बाद नाते- रिश्तेदार और उनके परिचित भी घर पर पहुंच गए।बच्चों संग पत्नी हुई बदहवासफर्नीचर कारीगर जीवन शर्मा की मौत की खबर मिलते ही पत्नी खुशबू अपने दोनों बच्चों (शुचि और यश) के साथ रोती-बिलखती घर लौट आई। खुशबू ने परिजनों को बताया कि बाइक लेकर घर से निकलने से कुछ देर पहले ही उनकी पति से बात हुई थी। कह रहे थे कि तैयार रहना, आज ही लौटना है। जीवन के पिता बीमार हैं। उनका इलाज चल रहा है। जीवन छह भाई थे। इनमें अरुण प्रापर्टी डीलर हैं। उन्होंने बताया कि जीवन बहुत लगनशील थे।डहरपुर इंटरचेंज के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौतदातागंज। गंगा एक्सप्रेस-वे के डहरपुर इंटरचेंज के पास शुक्रवार सुबह घायल मिले बाइक सवार युवक की बरेली पहुंचते ही मौत हो गई।मेरठ से बाइक से हरदोई अपने घर जा रहे श्रीनिवास (45) पुत्र उदय प्रताप (निवासी जट्टा) डहरपुर इंटरचेंज के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले। गंगा एक्सप्रेस-वे पर मौजूद एबुलेंस से उनको दातागंज सीएचसी भेजा गया। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए। वहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देने के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बरेली रेफर कर दिया। उनके भाई श्रीचंद ने बताया कि बरेली पहुंचने पर श्रीनिवास इलाज शुरू होने से पहले ही मौत हो गई। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि घायल की मौत बरेली जिले में हुई है। गंगा एक्सप्रेस-वे पर उनके गंभीर घायल अवस्था में पड़े होने पर उनके साथ हुए हादसे की जानकारी कराई जा रही है। संवाद