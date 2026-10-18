Budaun News: ग्रेटर नोएडा से लौट रहे इंजीनियर की एक्सप्रेसवे पर वाहन की टक्कर से मौत

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प्रतापगढ़ जिले के चिलबिला कोतवाली नगर निवासी आदर्श तिवारी ने एमसीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद तीन महीने पहले ग्रेटर नोएडा में नौकरी शुरू की थी। शुक्रवार की देर रात छुट्टी मिलने पर वह अपनी बुलेट बाइक से घर के लिए निकले थे। गंगा एक्सप्रेस-वे पर गांव भुसाया के सामने पीछे से आए किसी वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में आदर्श की मौके पर ही मौत हो गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमाॅर्टम कराया। बाइक के नंबर और युवक के मोबाइल फोन व आधार कार्ड से उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई।आदर्श की शादी की तैयारी कर रहा था परिवारआदर्श की नौकरी लगने से परिवार बेहद खुश था। पिता शशिकांत तिवारी बेटे का घर बसाने की तैयारी कर रहे थे। शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। आदर्श अपनी बहन शिवानी से दो साल बड़ा था। परिवार को उम्मीद थी कि बेटे की नौकरी के बाद घर में खुशियों का नया दौर शुरू होगा, लेकिन हादसे ने सब कुछ छीन लिया। फोन पर बातचीत पर पिता शशिकांत तिवारी ने बताया कि बेटे ने नौकरी लगने के बाद खुशी-खुशी बुलेट बाइक खरीदी थी। उसी बाइक से वह घर लौट रहा था।घर पर नहीं दी बाइक से आने की सूचनापिता शशिकांत तिवारी ने बताया कि बेटे से हुई फोन पर बातचीत के दौरान छुट्टी नहीं मिलने की बात बताई थी। इसलिए वह अभी घर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद वह बाइक से घर आ रहे थे इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। पुलिस की ओर से फोन आने पर हादसे की जानकारी हुई। बेटे की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की मौत से पिता की हालत ऐसी है कि वह बेटे का शव देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए परिवार के अन्य सदस्य बदायूं पहुंचे।शुक्रवार देर रात गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में युवक की मौत हुई। तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। - आलोक सिद्धू, सीओ बिल्सी