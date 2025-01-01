Budaun News: महिला सफाई कर्मी के घर से जेवर समेत 15 लाख की चोरी

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घटना मानकपुर में तैनात सफाई कर्मी उर्मिला पत्नी स्व. सुरेश के मोहल्ला नझियाई स्थित घर में कब हुई यह तो परिवार के लोग भी नहीं जानते। गृहस्वामिनी समेत उनका भतीजा जितेंद्र शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे जब घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर सकते में पड़ गए। जितेंद्र पड़ोसी की छत के रास्ते अंदर पहुंचे तो उन्हें कमरे में अलमारी खुली और सामान फर्श पर बिखरा पड़ा मिला।घर के हालात देख उर्मिला बदहवास हो गईं। उर्मिला और जितेंद्र ने पुलिस कर्मियों को बताया कि अलमारी में उनके अलावा बेटी और रिश्तेदार के सोने-चांदी के जेवरात भी रखे थे, जिन्हें चोर निकाल ले गए। परिवार के लोगों के मुताबिक- जितेंद्र के पिता बरेली के फरीदपुर में रहते हैं। उनका ऑपरेशन हुआ था। उन्हें देखने के लिए जितेंद्र के साथ उर्मिला घर में ताला डालकर चली गई थीं।प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने गृहस्वामिनी से चोरी गए जेवरात की सूची भी मांगी है। गृहस्वामिनी का बेटा दिल्ली में रहता है। पुलिस कर्मियों ने उनसे भी अलमारी की चाबी के बारे में जानकारी की। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौके पर से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि जेवरात 15 लाख रुपये से अधिक कीमत के थे। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि कोतवाली पुलिस घटना के बारे में जांच कर रही है। तहकीकात के दौरान जेवरात को लेकर संदेह है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।