Budaun News: दिल्ली में नौकरी करते-करते हेरोइन की तस्करी करने लगा आरोपी

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अजहर दिल्ली में नौकरी करता था। इसी दौरान वह अपने साथियों के संपर्क में आया और कथित तौर पर तस्करी के धंधे से जुड़ गया। दिल्ली पुलिस अपने साथ पकड़े गए आरोपियों में से एक को लेकर अलापुर पहुंची थी। यहां पुलिस ने उसी आरोपी के माध्यम से अजहर को फोन कराकर उसे घर से बाहर मिलने के लिए बुलवाया। अजहर के बाहर आने के बाद पुलिस उसके साथ घर पहुंची और तलाशी शुरू की। करीब छह घंटे तक चली छानबीन में पुलिस को हेरोइन और नकदी मिली। इसके बाद पुलिस बरामद माल लेकर आरोपियों के साथ रवाना हो गई। बरामद हेरोइन की कहां सप्लाई की जानी थी, पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस बरामद मादक पदार्थ के स्रोत, तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।दिल्ली पुलिस ने दबिश से पहले अलापुर थाने में दर्ज कराई थी आमददिल्ली पुलिस ने शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे पहुंचने के बाद अलापुर थाने में आमद दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली पुलिस तस्कर के मामले में जुड़े अजहर के घर पहुंची थी। इसके करीब छह घंटे बाद पुलिस अजहर और साथ आए अन्य दोनों आरोपियों को अपने साथ ले गई। दिल्ली पुलिस की ओर से आरोपियों को ले जाते समय आरोपी अपने चचेरे को छुपा रहे थे।दिल्ली पुलिस अलापुर के दो आरोपियों को लेकर तीसरे आरोपी को पकड़ने आई थी। घटना दिल्ली की है। केस भी वहीं दर्ज है। यहां पर भी मामले की जांच कराएंगे। -अंकिता शर्मा, एसएसपी