फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Jalaun advocate murder case Lawyers protest in Badaun

जालौन अधिवक्ता हत्याकांड: बदायूं में वकीलों ने किया चक्का जाम, सड़क पर थमा यातायात

Mon, 02 Nov 2026 02:32 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 02 Nov 2026 02:32 PM IST
सार

जालौन जिले में कालपी बार संघ के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या के विरोध में सोमवार सुबह बदायूं के अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कलक्ट्रेट के सामने चक्का जाम किया। इससे रोडवेज बसों व अन्य वाहनों के पहिए थम गए, यात्रियों को परेशानी हुई।

विज्ञापन
Jalaun advocate murder case Lawyers protest in Badaun
वकीलों ने किया प्रदर्शन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालौन जिले में कालपी बार संघ के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या के विरोध में सोमवार सुबह बदायूं के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कलक्ट्रेट के सामने महाराणा प्रताप चौक पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण रोडवेज बसों और अन्य वाहनों के पहिए थम गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

विज्ञापन


जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में शहरभर के अधिवक्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। उन्होंने महाराणा प्रताप चौक पर पुलिस बैरियर और अपनी गाड़ियां खड़ी कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। बरेली से आने वाली और अन्य शहरों की बसों के यात्री इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए। कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए संपर्क मार्गों का सहारा लेना पड़ा। अधिवक्ताओं ने करीब डेढ़ घंटे तक चक्का जाम जारी रखा। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
विज्ञापन


अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने मृतक गयादीन अहिरवार के परिवार के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने सरकार से मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। इसके साथ ही, अधिवक्ताओं ने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायताराशि देने की भी मांग की। वे अपनी मांगों को लेकर काफी देर तक जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

Jalaun advocate murder case Lawyers protest in Badaun
वकीलों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप
सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से बात करने का प्रयास किया। हालांकि, अधिवक्ता उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन मानवेंद्र सिंह ने भी अधिवक्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे भी सफल नहीं हो सके। 

अधिवक्ताओं की लगातार नारेबाजी और यातायात जाम की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कुछ अधिवक्ताओं को अपने कार्यालय परिसर में बुलाया और उनकी मांगों को सुना। इसके बाद अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed