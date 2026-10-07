Budaun News: महिलाओं को कागज की गड्डी दिखाकर कुंडल-चेन उतरवाने वाला गिरोह पकड़ा

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एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह ने अपने कार्यालय पर मंगलवार की शाम खुलासा करते हुए बताया कि शाम करीब तीन बजे मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के पास बने खंडहर में दबिश देकर केशू, रवि गहलौत और उसकी पत्नी सपना, कृष्णा गहलौत और रामलि को पकड़ा है। कृष्णा की उम्र करीब 16 वर्ष बताई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कपड़े से सिलकर कागज के टुकड़ों की गड्डियां तैयार करते थे। गड्डी के ऊपर 500 रुपये का नोट लगा देते थे।इसके बाद रास्ते में मिलने वाली बुजुर्ग महिलाओं को अपनी बातों में फंसाकर गड्डी दिखाते और उनके कानों के कुंडल व सोने की चेन उतरवा लेते थे। बाद में आभूषण बेचकर मिलने वाली रकम आपस में बांटकर खर्च करते थे। लोगों को डराने-धमकाने के लिए तमंचा और कारतूस रखने की बात भी सामने आई।पुलिस ने केशू के पास से 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस, कागज की गड्डी और पीली धातु की माला बरामद की। रवि के पास चाकू, कागज की गड्डी और पांच सफेद धातु के सिक्के मिले। सपना के पास कागज की गड्डी, पीली धातु की माला, तारों के दो गुच्छे और दो मंगलसूत्र बरामद हुए। रामलि के पास दो जोड़ी टॉप्स, अंगूठी और दो मंगलसूत्र मिले हैं।पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ उझानी थाने में पहले से भी टप्पेबाजी के कई मामले दर्ज हैं। केशू के खिलाफ सिविल लाइंस और कुंवरगांव थाने में छह केस, रवि गहलौत पर उझानी में तीन, सपना गहलौत पर दो और रामलि पर दो केस दर्ज हैं।गिरफ्तार अभियुक्त- कैशू निवासी रेल की पुलिया कैंची वाली गली उत्तरी थाना फिरोजाबाद- रवि निवासी शीतला मां का मंदिर गुजराती सेक्टर थाना बागीशपुरा जनपद आगरा- कृष्णा गहलौत निवासी शीतला मां का मंदिर गुजराती सेक्टर थाना बागीशपुरा जनपद आगरा- सपना गहलौत निवासी शीतला मां का मंदिर गुजराती सेक्टर थाना बागीशपुरा जनपद आगरा- रामलि निवासी कानपुर रोड अवध विहार कालोनी पोस्ट ऑफिस अमौसी जनपद लखनऊबुजुर्ग महिलाओं के साथ टप्पेबाजी करने वाले गिरोह पर पहले से कई केस दर्ज हैं। अन्य मामलों की भी जांच कराई जा रही है। कहां-कहां घटनाएं कर चुके हैं, इसकी भी छानबीन की जा रही है। - अभिषेक कुमार सिंह, एसपी सिटी