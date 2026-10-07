Budaun News: नैथू में चार और सर्वा गांव में दो मरीज मिले डेंगू पॉजिटिव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

नैथू गांव में डेंगू के सात मामले पहले भी सामने आए थे। दोबारा कई लोगों के बीमार होने की सूचना पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में मरीजों की जांच की। शिविर में चार लोगों की डेंगू जांच पॉजिटिव आई। इसके बाद गांव में निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है। वहीं, बिसौली ब्लॉक के सर्वा गांव में भी मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने बुखार की जांच के लिए शिविर लगाया। यहां दो लोग डेंगू पॉजिटिव मिले।मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉ. अखिलेश्वर, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. मोहम्मद तहसीन और एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. कौशल गुप्ता ने गांव का दौरा किया। टीम ने बुखार से पीड़ित लोगों की जांच करने के साथ ही घर-घर जाकर कंटेनर सर्वे किया। सर्वे के दौरान दो घरों में डेंगू का लार्वा मिला। इससे गांव में मच्छरों के प्रजनन की स्थिति भी सामने आई है।टीम ने ग्राम प्रधान को गांव में तत्काल एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव, फॉगिंग और साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने एमओआईसी डॉ. मोहम्मद असलम को बुखार से पीड़ित प्रत्येक मरीज की रैपिड किट से जांच बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही रैपिड जांच में डेंगू की आशंका वाले मरीजों की पुष्टि के लिए एलाइजा जांच कराने को कहा गया है।अन्य बुखार पीड़ितों पर रखी जा रही निगरानीस्वास्थ्य शिविर लगने से पहले नैथू गांव के ही सत्येंद्र, सकीना समेत कई लोग जांच रिपोर्ट में डेंगू पाॅजिटिव आए थे। इनमें से सत्येंद्र, सकीना समेत तीन लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में अन्य बुखार पीड़ितों की भी निगरानी कर रही है।एडी हेल्थ ने किया गांव का निरीक्षणबरेली की एडी हेल्थ सीमा अग्रवाल और मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉ. अखिलेश्वर ने नैथू गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम से मरीजों की निगरानी और गांव में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद में एडी हेल्थ ने जगत स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया।सर्वा और नैथू गांव में टीम गई थी, यहां पर टीम ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसमें छह लोग डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। लोगों को दवाइयों का वितरण किया गया। इसके साथ ही ओआरएस बांटा गया। एडी हेल्थ ने भी दोनों गांवों का निरीक्षण किया। वहां शिविर लगा हुआ है। -डॉ. विकास शर्मा, सीएमओ