Budaun News: दो बाल अपचारियों समेत चार वाहन चोर पकड़े, दो बाइकें मिलीं

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कोतवाली पुलिस ने शनिवार को बरेली-दातागंज मार्ग पर पुरानी चुंगी के पास से चारों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दातागंज के वार्ड नंबर चार निवासी हुसैन अंसारी और हासिम उर्फ बड़े के रूप में हुई है। इनके साथ पुलिस ने दो बाल अपचारियों को भी पकड़ा है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 20 अक्तूबर को शाम करीब पांच बजे आर्य समाज चौक के पास एक मकान के सामने खड़ी एचएफ डीलक्स बाइक चोरी की थी।दूसरी हीरो स्प्लेंडर प्रो बाइक अलीगढ़ से चुराई थी। आरोपियों ने दोनों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट हटा दी थी। वे इन्हें बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि अभियान के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा।