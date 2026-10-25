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Budaun News: दो बाल अपचारियों समेत चार वाहन चोर पकड़े, दो बाइकें मिलीं

Sun, 25 Oct 2026 02:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:18 AM IST
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Four vehicle thieves, including two juvenile offenders, apprehended; two motorcycles recovered.
पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोरी के आरोपी। स्त्रोत पुलिस
बदायूं। कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए शनिवार को दो बाल अपचारियों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी की दो बाइकें मिली हैं। इनमें एक बाइक शहर के आर्य समाज चौक के पास से चोरी हुई थी, जबकि दूसरी बाइक अलीगढ़ से चोरी करने की बात आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार की है।
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कोतवाली पुलिस ने शनिवार को बरेली-दातागंज मार्ग पर पुरानी चुंगी के पास से चारों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दातागंज के वार्ड नंबर चार निवासी हुसैन अंसारी और हासिम उर्फ बड़े के रूप में हुई है। इनके साथ पुलिस ने दो बाल अपचारियों को भी पकड़ा है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 20 अक्तूबर को शाम करीब पांच बजे आर्य समाज चौक के पास एक मकान के सामने खड़ी एचएफ डीलक्स बाइक चोरी की थी।
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दूसरी हीरो स्प्लेंडर प्रो बाइक अलीगढ़ से चुराई थी। आरोपियों ने दोनों मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट हटा दी थी। वे इन्हें बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि अभियान के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा।

पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोरी के आरोपी। स्त्रोत पुलिस

पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोरी के आरोपी। स्त्रोत पुलिस

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