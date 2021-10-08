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Budaun News: फोर्स की कमी का हवाला देकर जांच पूरी होने से पहले ही बहाल किए पांच पुलिसकर्मी

Sun, 11 Oct 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sun, 11 Oct 2026 01:04 AM IST
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Five police personnel reinstated before the completion of the investigation, citing a shortage of force.
बदायूं। जरीफनगर थाना क्षेत्र की बिस्तोई सीकरी चौकी पर तैनात निलंबित चौकी प्रभारी दरोगा मनीष भारद्वाज समेत पांच पुलिसकर्मियों को विभागीय जांच पूरी होने से पहले ही बहाल कर दिया गया है। बहाली के पीछे फोर्स की कमी का हवाला दिया गया है, जबकि अभी एसपी सिटी की जांच चल रही है।
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थाना क्षेत्र के गांव दियोहरा शेखपुर में एक परिवार के घर में रात में दबिश देने, डोडा बरामदगी के केस में फंसाने की धमकी देकर पिता-पुत्रों को थाने लाकर पीटने के आरोप पुलिस पर लगे थे। मामले में एसएसपी अंकिता शर्मा ने चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज के अलावा सिपाही हरीश, सुरजीत, लोकेश और संदीप भाटी को निलंबित किया था। निलंबन के बाद जांच एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह को सौंपी गई थी। जांच में पांचों निलंबित पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज हो चुके हैं और थाना प्रभारी बाबूराम गौतम का पक्ष भी लिया गया है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। जांच में थाना प्रभारी समेत अन्य की भूमिका भी सामने आ सकती है। इससे पहले ही पांचों को बहाल कर दिया गया, जिससे विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
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निलंबित पुलिसकर्मियों को बहाल किया गया है। एसपी सिटी की जांच अभी मिली नहीं है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अंकिता शर्मा, एसएसपी
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