Budaun News: पूर्व प्रधान के ट्यूबवेल पर लटका मिला किसान का शव

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मंगलवार की सुबह गांव के पूर्व प्रधान ओमप्रकाश के ट्यूबवेल पर उनका शव गाटर से अंगोछे के सहारे लटका मिला। करीब 400 मीटर दूर उनकी बाइक का टूटा हुआ इंडिगेटर और बंद पड़ा मोबाइल फोन मिला है। घटना की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक के बड़े बेटे दयाशंकर ने बताया कि उनके पिता सोमवार अपराह्न 2.00 बजे रामपुर जिला के थाना शाहबाद में गांव नादर गए थे। वहां उनकी मामी की मृत्यु हो गई थी। शाम सात बजे तक वह नहीं लौटे तो वहां फोन कर पूछा गया।पता चला कि वह वहां से चले आए हैं। उनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। सूरजपाल खेतीबाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण किया करते थे। उनके चार लड़के और दो लड़कियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। सूचना पर कोतवाली प्रभारी पीके शर्मा घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की बात सामने आई है। सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।