Budaun News: खूंखार बंदर को मथुरा से आई टीम भी नहीं सकी पकड़

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गांव में बंदर की दहशत इस कदर है कि उसके दिखाई देते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग बाहर निकलने से बच रहे हैं। सोनू, महेश, रामसिंह के मुताबिक, बंदर के आतंक से घरेलू कामकाज के साथ खेती-किसानी भी प्रभावित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। अभिभावक उन्हें अकेले स्कूल भेजने से डर रहे हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग से कई बार शिकायत की गई। वन मंत्री को भी पत्र भेजकर बंदर पकड़वाने की मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि वन विभाग की टीमें दो बार गांव पहुंचीं, लेकिन बंदर को पकड़ने में नाकाम रहीं। बुधवार को मथुरा से आई टीम भी उसे पकड़ नहीं सकी।ऐसे में प्रधानाचार्य कंचन पटेल ने डीएम को पत्र भेजकर बताया कि विद्यालय में बंदर के हमले की घटना हो चुकी है। ऐसे में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। उन्होंने बंदर पकड़े जाने तक विद्यालय बंद रखने की अनुमति मांगी है।आज फिर आ सकती है टीमदहशत में रह रहे ग्रामीणों ने चंदा एकत्र कर बंदर को पकड़ने के लिए बुधवार को मथुरा से टीम बुलाई थी। टीम ने बंदर को खोजा, लेकिन नहीं मिला। बंदर की चहलकदमी देख टीम ने जाल सहित अन्य उपकरण लाने की बात कही। फिलहाल, टीम अभी लौट गई है। शुक्रवार को फिर से टीम के आने की संभावना है।दहेमी गांव में एडीएम, वन विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए शुक्रवार को भेजा जाएगा, जल्द बंदर को पकड़वाने के प्रयास किए जाएंगे। अभी स्कूल बंद करने संबंधी कोई मांग सामने नहीं आई है। - अवनीश राय, डीएम, बदायूं