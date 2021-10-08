Budaun News: रंजिश में दो पक्षों में संघर्ष, मां-बेटे समेत कई घायल

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गांव निवासी प्रमोद के मुताबिक, मंगलवार को करीब 11 बजे हमीरचंद और उनके बेटे अनिल व अंकित ने उसके भाई विजेंद्र को खेत पर घेर लिया। गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इससे विजेंद्र के सिर और आंख के पास चोटें आई। आरोप है कि इसके बाद हमलावर घर पहुंचे और उसकी मां ओमवती देवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके हाथ और सिर में चोटें आईं।वहीं, दूसरे पक्ष की लालवती ने आरोप लगाया कि मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे प्रमोद, मनोज, विजेंद्र और योगेंद्र उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडों से मारपीट की। इसके बाद खेत पर पहुंचकर ट्यूबवेल का पाइप तोड़ दिया और ट्रांसफॉर्मर में आग लगा दी। पति हमीरचंद के पहुंचने पर उन्हें चाकू लेकर दौड़ाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। मारपीट में लालवती, उनकी बेटी प्रतिभा और बेटे अनिल को चोटें आई। सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।