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Budaun News: सिटी में आज

Fri, 13 Nov 2026 12:07 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:07 AM IST
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city news
ताइक्वांडो प्रतियोगिता : जीलॉट पब्लिक स्कूल में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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बैठक : विकास भवन के सभागार में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान की ओर से विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
शिविर : दबतोरी क्षेत्र के ग्राम परसिया में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
रामलीला : अलापुर में ताड़का वध की लीला का मंचन शाम पांच बजे से।

- राम लीला कमेटी नहड़ौली के स्थानीय कलाकारों की ओर राम वनगमन की लीला का मंचन रात 8 बजे से।= बगरैन में आयोजित रामलीला में रामजन्म की लीला का मंचन रात 9 बजे से।
- वजीरगंज के ग्राम पुशगंवा में नारद मोह की लीला का मंचन रात 9:30 बजे से।= बगरैन के कतगांव में राम वनवास की लीला का मंचन रात 10 बजे से।
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