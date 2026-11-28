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उन्होंने टेंडर प्रक्रिया से जुड़े अभिलेखों को देखा और कर्मचारियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। जांच के बाद संबंधित निविदाएं निरस्त करने की संभावना जताई है। आज शनिवार को भी मामले में जांच की जाएगी।नगर पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी भानु प्रकाश पाल की ओर से जेम पोर्टल पर 1,43,65,851 रुपये की तीन निविदाएं निकाली गई हैं। इनमें 1100 एलईडी लाइटें और पांच हजार मीटर विद्युत केबल की खरीद से संबंधित निविदाएं शामिल हैं। कर्मचारी की ओर से इतनी बड़ी धनराशि के टेंडर जारी करने पर सवाल उठे तो मामला अधिकारियों तक पहुंचा।बर्खास्त चेयरपर्सन हुमा बी की ओर से 22 नवंबर को डीएम से इसकी लिखित शिकायत की गई। उन्होंने निविदाएं प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। डीएम के निर्देश पर नगर पंचायत के प्रशासक एवं एसडीएम दातागंज विनोद कुमार ने मामले की जांच बदायूं नगर पालिका के ईओ विनय मणि त्रिपाठी को सौंपी है। दो दिन में जांच आख्या तलब की है।शुक्रवार को ईओ दोपहर में अलापुर नगर पंचायत पहुंचे और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता की पुष्टि होती है तो निविदाएं निरस्त भी की जा सकती हैं। उधर, जांच शुरू होने के बाद सफाई कर्मचारी भानु प्रकाश पाल कार्यालय से नदारद रहा। इसलिए उसका बयान दर्ज नहीं हुआ।फोटो-20महीनों से फंसे जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, कार्यालय के चक्कर काट रहे आवेदकअलापुर/जगत। नगर पंचायत कार्यालय में लंबे समय से अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं है। कुछ दिन पहले ही बदायूं नगर पालिका के ईओ विनय मणि त्रिपाठी को चार्ज मिला है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन करने के बावजूद समय से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए भी लोग बार-बार चक्कर काट रहे हैं। बडी़ संख्या में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी न होने से लोगों को बैंक, पेंशन, सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कार्यों में दिक्कतें हो रही हैं। इधर, नगर पंचायत के प्रभारी ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि पंचायत में बाबुओं की कमी है। अब कामकाज की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद