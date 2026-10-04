बदायूं: ई-रिक्शा चालक 30 हजार रुपये लेकर भागा, पीछा करते हुए सड़क पर गिरी महिला, मौत

बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गांव अरैली में शनिवार को 30 हजार रुपये लेकर भाग रहे ई-रिक्शा चालक का पीछा करते हुए राजवती (50 वर्ष) गिर गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। गांव कलौरा निवासी राजवती थैले में रुपये लेकर एसबीआई में जमा करने जा रहीं थीं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से ई-रिक्शा चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

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राजवती के पति ऐवरन ने बताया कि दोपहर 12 बजे पत्नी बैंक गई थीं। वहां पहुंचने पर बैंक का गेट बाहर से बंद था। थैला ई-रिक्शा पर ही छोड़कर वह गेट बंद होने का कारण पूछने वहां तक गईं। इसी बीच उन्होंने मुड़कर देखा तो ई-रिक्शा और उसका चालक नहीं दिखा। उन्होंने तेज कदमों से आगे बढ़कर देखा तो ई-रिक्शा नजर आने पर दौड़ते हुए पीछा शुरू किया। पचास मीटर ही दौड़ने पर उनकी तबीयत बिगड़ी और गिर गईं।