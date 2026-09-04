Budaun News: एक्सप्रेस-वे पर टायर फटने से डबल डेकर बस पलटी, 12 यात्री घायल

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हादसा बृहस्पतिवार देर रात करीब 9:55 बजे हुआ। डबल डेकर बस हरदोई के डहेलिया से यात्रियों को लेकर दिल्ली के सलेमपुर जा रही थी। गंगा एक्सप्रेस-वे पर हजरतपुर थाना क्षेत्र में अचानक बस का अगला टायर फट गया। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। चलती बस के अचानक पलटने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। बस में बैठे यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।सूचना मिलने पर करीब बीस मिनट के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों के साथ राहत बचाव कार्य शुरू किया। बस के अंदर फंसे यात्रियों को एक-एक कर बाहर निकाला। करीब 100 यात्रियों के सवार होने के कारण मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बनी रही। पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। हादसे में 12 यात्रियों को चोटें आईं। मौके पर ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इंटरचेंज पर मौजूद एंबुलेंस मौके पर पहुंची। तीन एंबुलेंस के स्टाफ ने घायल यात्रियों का प्राथमिक उपचार किया।इन यात्रियों को आई चोटेंहादसे में फूल सिंह (40) निवासी रसूलपुर थाना पिहानी हरदोई, रमेश (22) निवासी हरेरापुर थाना मोहम्मदी लखीमपुर खीरी, अमित (18) निवासी रसूलपुर पिहानी हरदोई, गंगाराम (50) और अनुज कुमार (37) निवासी मनकापुर पिहानी हरदोई, रेशमा (55) निवासी ककरैचा पिहानी हरदोई, नवनीत सक्सेना (8) निवासी जलालाबाद शाहजहांपुर, उपासना सक्सेना (25) निवासी फतेहगंज पूर्वी बरेली, माया देवी (45) निवासी बांका लखीमपुर खीरी, अजीरा उत्तरी (16) निवासी पिहानी हरदोई, रोहित (19) निवासी नवादा चकिया हरदोई और सर्वेश (30) निवासी डाकिया मोहम्मदी लखीमपुर खीरी, सुमन (35) निवासी सोलापुर सीतापुर समेत यात्रियों को चोटें आईं।गंगा एक्सप्रेस-वे के डहरपुर इंटरचेंज के पास अगला टायर फटने से अनियंत्रित होकर डबल डेकर बस पलटी थी। हादसे में 12 यात्रियों को चोटें आईं। बस में मूंगफली के बोरे भी लदे थे। घटनास्थल पर ही सभी घायलों का उपचार किया गया। तीन एंबुलेंस बुला ली गई थीं। - विनोद कुमार, एसडीएम दातागंज