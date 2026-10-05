Budaun News: मंडलीय प्रतियोगिता के लिए जनपदीय अंडर-17 टीम का किया गया चयन

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मुख्य अतिथि अवनीश चौधरी ने कहा- क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, अनुशासन और टीम वर्क की पाठशाला है। प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने कहा ऐसे आयोजनों से बच्चों को बड़ा मंच मिलता है। टीम 9 अक्टूबर को पीलीभीत में प्रतिभाग करेगी। विज्ञापन

चयनित अंडर-17 खिलाड़ियों में अक्षय कुमार, सक्षम, अंशुल यादव, आदर्श यादव, टिंकू, आरिष उपाध्याय, राघव पाल, शिवम, आदित्य कुमार, चिराग, अभय, सनी, शिव सक्सेना, राजकुमार, आदित्य उपाध्याय, आदित्य सिंह, माधव शामिल हैं। चयनित खिलाड़ियों को मेडल व स्पोर्ट्स शर्ट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओमवीर यादव, अनूप सिंह, अभय सिंह समेत कई मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अवनीश चौधरी ने कहा- क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, अनुशासन और टीम वर्क की पाठशाला है। प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने कहा ऐसे आयोजनों से बच्चों को बड़ा मंच मिलता है। टीम 9 अक्टूबर को पीलीभीत में प्रतिभाग करेगी।चयनित अंडर-17 खिलाड़ियों में अक्षय कुमार, सक्षम, अंशुल यादव, आदर्श यादव, टिंकू, आरिष उपाध्याय, राघव पाल, शिवम, आदित्य कुमार, चिराग, अभय, सनी, शिव सक्सेना, राजकुमार, आदित्य उपाध्याय, आदित्य सिंह, माधव शामिल हैं। चयनित खिलाड़ियों को मेडल व स्पोर्ट्स शर्ट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओमवीर यादव, अनूप सिंह, अभय सिंह समेत कई मौजूद रहे।

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बिसौली। जनपदीय माध्यमिक विद्यालयी अंडर-14 व अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सिद्ध बाबा इंटर कॉलेज, शरह बरौलिया में किया गया। दोनों वर्गों में लीग आधार पर मैच खेले गए, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। समापन पर मंडलीय प्रतियोगिता के लिए जनपदीय अंडर-17 टीम का चयन किया गया। टीम 9 अक्टूबर को पीलीभीत में प्रतिभाग करेगी।