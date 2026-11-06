Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Distribution of food grains begins at ration shops

Budaun News: राशन की दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण शुरू

Fri, 06 Nov 2026 10:59 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Distribution of food grains begins at ration shops
बदायूं। डीएम अवनीश राय के निर्देश पर अंत्योदय कार्ड धारक व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को शुक्रवार से 30 नवंबर तक खाद्यान्न का निशुल्क वितरण कराया जाएगा। डीएम ने कोटेदारों को वितरण पर्ची पर गेहूं-चावल का मूल्य शून्य अंकित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 21 किलो गेहूं व 14 किलो चावल, कुल 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। पात्र गृहस्थी धारकों को प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल मिलेगा। वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन से होगा। प्रत्येक दुकान से न्यूनतम 10 लाभार्थियों का वितरण आईरिस स्कैनर से किया जाएगा। वितरण सुबह 8 से 12 व अपराह्न दो से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed