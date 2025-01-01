Budaun News: लियोनेल मेसी के संन्यास के बाद स्थानीय खिलाड़ियों में निराशा

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कई खिलाड़ी मैदान में मेसी के खेले हुए मैचों की चर्चा करते दिखे। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने मेसी को देखकर ही फुटबॉल को कॅरिअर के रूप में चुना था। खिलाड़ी अंकित ने बताया कि ने बताया कि मेसी का बाएं पैर से फुटबॉल को चिपकाकर पूरी डिफेंस को छकाना देखकर मैं उनका फैन बन गया। उसी दिन तय किया था कि फुटबॉलर बनना है। आज उनके संन्यास की खबर से ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल का एक पूरा युग खत्म हो गया। महिला फुटबॉलर नेहा शर्मा ने कहा कि मेसी ने साबित किया कि विनम्र रहकर भी महान बना जा सकता है। सभी ने एक स्वर में कहा कि मेसी मैदान से भले दूर हो गए, लेकिन उनका जादू और उनकी प्रेरणा हमेशा मैदान पर जिंदा रहेगी। फुटबॉलर चांद मोहम्मद ने बताया कि प्रैक्टिस के दौरान मेसी के वीडियो देखते हैं। खिलाड़ियों के लिए मेसी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन थे।फोटो-61मेसी ने यह सिखाया कि सफलता के लिए लंबा कद नहीं, बड़ा जुनून चाहिए। खेलते समय उनके स्टेप को फॉलो करने फायदा मिलता है।रजित यादव, फुटबॉलरफोटो- 64जिस खिलाड़ी को आदर्श मानते हो और उसे खेलता हुआ न देखना उसके फैन के बहुत बुरा लगता है।इमदाद हुसैन,फोटो-65मेसी ने जिस तरह फुटबाॅल में अपना नाम कमाया वह हम खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है, उनके खेल को देखना हमारा सौभाग्य रहा।रेहान शाह