Budaun News: मूसाझाग के युवक को साथ ले गई देहरादून पुलिस

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दबिश के दौरान युवक के घर से करीब पांच किलो सोना और आठ लाख रुपये बरामद होने की बात सामने आई है। देहरादून पुलिस दो वाहनों से गांव में पहुंची थी। सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि देहरादून पुलिस के मूसाझाग थाना क्षेत्र में आने की जानकारी नहीं है। जानकारी की जाएगी। संवाद

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गुलड़िया। देहरादून पुलिस ने शुक्रवार रात मूसाझाग थाना क्षेत्र के गुलड़िया पट्टी गांव में दबिश दी। पुुलिस दुर्गेश नाम के युवक को अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि साइबर क्राइम से जुड़े एक मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है।