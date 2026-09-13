बदायूं: आरोपी के परिजनों को पीटा, दरोगा समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित; एसएसपी अंकिता शर्मा ने की कार्रवाई

परिजनों को पीटने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि उदयप्रकाश के नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों ने उसे छुपाने की बात कहकर परिवार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद परिवार की शिकायत पर जांच कराई गई। जांच में पुलिसकर्मियों की ओर से की गई अभद्रता और मारपीट की सच्चाई सामने आ गई। जिसके बाद सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह की रिपोर्ट पर एसएसपी ने दरोगा समेत पांचों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।