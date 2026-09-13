बदायूं: आरोपी के परिजनों को पीटा, दरोगा समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित; एसएसपी अंकिता शर्मा ने की कार्रवाई
बदायूं में एसएसपी अंकिता शर्मा ने बस्तोई चौकी के दरोगा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इन पुलिसकर्मियों पर दबिश के दौरान आरोपी के परिजनों को पीटने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप है।
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जानकारी के मुताबिक, बस्तोई सीकरी चौकी क्षेत्र का निवासी उदयप्रकाश एनडीपीएस एक्ट का आरोपी है। वह छह महीने पहले बुलंदशहर में जेल गया था। जेल से बाहर आने के बाद वह गांव में रह रहा था। जानकारी होने पर बस्तोई सीकरी चौकी के उपनिरीक्षक मनीष भारद्वाज ने सिपाही हरीश, सुरजीत, संदीप भाटी और लोकेश को साथ लेकर आरोपी के घर पर दबिश दी। आरोपी घर पर नहीं मिला।
परिजनों को पीटने का आरोप
परिजनों का आरोप है कि उदयप्रकाश के नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों ने उसे छुपाने की बात कहकर परिवार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद परिवार की शिकायत पर जांच कराई गई। जांच में पुलिसकर्मियों की ओर से की गई अभद्रता और मारपीट की सच्चाई सामने आ गई। जिसके बाद सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह की रिपोर्ट पर एसएसपी ने दरोगा समेत पांचों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।