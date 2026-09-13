फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   police station computer operator and two others booked for extorting money in budaun

बदायूं: मोबाइल फोन वापसी के नाम पर वसूली रकम, थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज

Sun, 13 Sep 2026 03:18 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 13 Sep 2026 03:18 PM IST
विज्ञापन
police station computer operator and two others booked for extorting money in budaun
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

बदायूं के थाना जरीफनगर पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन वापस करने के नाम पर अवैध वसूली की और पीड़ित को धमकाया। इस मामले में थाने के ही कंप्यूटर ऑपरेटर सहित तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों ने पीड़ित से चार हजार रुपये वसूल भी कर लिए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर को एसएसपी अंकिता शर्मा ने निलंबित कर दिया है। 

विज्ञापन

 
ग्राम रामपुर टप्पा वैश्य निवासी हरीश बाबू उर्फ हीरा सिंह ने जरीफनगर थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका मोबाइल फोन गुम हो गया था। उन्होंने अपने गांव के पास ग्राम पडरिया में देवपाल उर्फ बंटी के सीएससी से शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद सीएससी संचालक देवपाल उर्फ बंटी उनके घर आया और बोला कि तुम्हारा फोन मिल गया है। खर्चा-पानी देना पड़ेगा। 
विज्ञापन


जब उन्होंने पूछा कि फोन तुम्हें कैसे मिला, तो आरोपी ने खुलासा किया कि थाना जरीफनगर के कंप्यूटर ऑपरेटर से वह थाने की गोपनीय जानकारी और प्रार्थना पत्र की कॉपी ले लेता है। जिस व्यक्ति के पास गुम मोबाइल होता है। उसका पता निकालकर उसे पुलिस और मुकदमे का डर दिखाकर मोबाइल ले आते हैं और वसूली करते हैं। वसूली का 50 प्रतिशत हिस्सा कंप्यूटर ऑपरेटर को जाता है, बाकी दोनों आपस में बांट लेते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सीएससी संचालक और उसके साथी ने वसूली रकम 
आरोप है कि आरोपी ने हरीश बाबू से 10 हजार रुपये की मांग की और जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। चार सितंबर को देवपाल उर्फ बंटी और उसके साथी रंजीत ने उनसे 4000 रुपये वसूल लिए। पीड़ित का आरोप है कि इन तीनों ने एक संगठित गिरोह बना रखा है जो भोले-भाले लोगों को जाल में फंसाकर ठगी करता है।

इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर थाना जरीफनगर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या के तहत धारा 308(2), 351(2), 352 बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक बाबूराम जरीफनगर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। उधर, मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने कंप्यूटर ऑपरेटर को निलंबित कर दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed