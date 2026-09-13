बदायूं: मोबाइल फोन वापसी के नाम पर वसूली रकम, थाने के कंप्यूटर ऑपरेटर समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज

बदायूं के थाना जरीफनगर पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन वापस करने के नाम पर अवैध वसूली की और पीड़ित को धमकाया। इस मामले में थाने के ही कंप्यूटर ऑपरेटर सहित तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों ने पीड़ित से चार हजार रुपये वसूल भी कर लिए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर को एसएसपी अंकिता शर्मा ने निलंबित कर दिया है।

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ग्राम रामपुर टप्पा वैश्य निवासी हरीश बाबू उर्फ हीरा सिंह ने जरीफनगर थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका मोबाइल फोन गुम हो गया था। उन्होंने अपने गांव के पास ग्राम पडरिया में देवपाल उर्फ बंटी के सीएससी से शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ दिन बाद सीएससी संचालक देवपाल उर्फ बंटी उनके घर आया और बोला कि तुम्हारा फोन मिल गया है। खर्चा-पानी देना पड़ेगा।जब उन्होंने पूछा कि फोन तुम्हें कैसे मिला, तो आरोपी ने खुलासा किया कि थाना जरीफनगर के कंप्यूटर ऑपरेटर से वह थाने की गोपनीय जानकारी और प्रार्थना पत्र की कॉपी ले लेता है। जिस व्यक्ति के पास गुम मोबाइल होता है। उसका पता निकालकर उसे पुलिस और मुकदमे का डर दिखाकर मोबाइल ले आते हैं और वसूली करते हैं। वसूली का 50 प्रतिशत हिस्सा कंप्यूटर ऑपरेटर को जाता है, बाकी दोनों आपस में बांट लेते हैं।