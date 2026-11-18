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विश्वविद्यालय की ओर से पहले परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 06 नवंबर निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 19 नवंबर कर दिया गया है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 नवंबर और महाविद्यालय में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है।प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जिन छात्र-छात्राओं ने समर्थ पोर्टल पर मुख्य एवं बैक परीक्षा के फॉर्म अब तक नहीं भरे हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लें। निर्धारित तिथि तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित छात्र-छात्रा की स्वयं होगी। संवाद