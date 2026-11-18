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गौरतलब है कि क्षेत्र के गांव रिसौली निवासी फिरदौस पुत्र मैदान शेर ने 10 नवंबर को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन का पड़ोस के मुशीर से करीब एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप था कि सात नवंबर को मुशीर ने उसकी बहन को अपने घर बुलाया और अपनी मां व भाभी के साथ मिलकर कोल्डड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। बाद में हालत गंभीर होने पर उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था।शनिवार को उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था। इससे परिवार में कोहराम मच गया। रविवार को युवती का शव गांव पहुंचने पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी मुशीर को गढ़ौली गांव के यात्री शेड से गिरफ्तार किया गया है। मामले में बिल्सी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।