Budaun News: बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

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कार्यक्रम में दशलक्षण पर्व के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जैन समाज के अध्यक्ष टीटू जैन, मंत्री अनिल जैन सोनी और कोषाध्यक्ष नीरज जैन को सम्मानित किया गया। समाज के पंकज जैन, अभिषेक जैन और भूपेंद्र जैन को भी सहयोग के लिए सम्मानित किया।ममता जैन को उनके त्याग और तपस्या के लिए वीरांगना मंडल की ओर से सम्मानित किया गया। बबीता जैन और डब्बू जैन ने भी उन्हें सम्मानित किया। संचालन के लिए नीरेश जैन को सम्मानित किया गया। इस मौके पर टीटू जैन, अनिल कुमार जैन, नीरज जैन, भूपेंद्र जैन आदि मौजूद रहे।