Budaun News: जिले के दो मंदिरों के 2.40 करोड़ से सुधरेंगे हालात
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:43 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:43 AM IST
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बदायूं। पर्यटन विभाग की ओर से जिले के बुर्रा खेड़ा मंदिर और सिद्ध सेवा गिरि आश्रम के हालात सुधारे जाएंगे। यहां पर पर्यटन की दृष्टि से प्रकाश, पेयजल व्यवस्था, सुलभ प्रसाधन आदि की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। इसके लिए शासन से 2.40 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
बिल्सी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सतेती गंजा में स्थित बुर्रा खेड़ा मंदिर (हनुमान मंदिर) में बहुउद्देशीय हाॅल, प्रकाश, जल व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सुलभ प्रसाधन, साइनेज विथ क्यू आर कोड, यात्री बैंच और लैंडरस्केपिंग का काम किया जाएगा। इस पर 1.20 करोड़़ रुपये खर्च होंगे।
दातागंज विधानसभा क्षेत्र के गांव गाजीपुर में श्री सिद्ध सेवा गिरि आश्रम (सधु गढ़ी) में भी यह सभी काम होने हैं। इसके लिए भी 1.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए डीपीआर बनाया जाएगा। इसको लेकर कार्यदायी संस्था की ओर से तैयारी की जाएगी। इस संबंध में पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है।
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बिल्सी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सतेती गंजा में स्थित बुर्रा खेड़ा मंदिर (हनुमान मंदिर) में बहुउद्देशीय हाॅल, प्रकाश, जल व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सुलभ प्रसाधन, साइनेज विथ क्यू आर कोड, यात्री बैंच और लैंडरस्केपिंग का काम किया जाएगा। इस पर 1.20 करोड़़ रुपये खर्च होंगे।
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दातागंज विधानसभा क्षेत्र के गांव गाजीपुर में श्री सिद्ध सेवा गिरि आश्रम (सधु गढ़ी) में भी यह सभी काम होने हैं। इसके लिए भी 1.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए डीपीआर बनाया जाएगा। इसको लेकर कार्यदायी संस्था की ओर से तैयारी की जाएगी। इस संबंध में पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है।
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