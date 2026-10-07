फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Couple and traffic police personnel injured in collision between two bikes.

Budaun News: दो बाइकों की टक्कर में यातायात पुलिस कर्मियों समेत दंपती घायल

Wed, 07 Oct 2026 12:02 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Couple and traffic police personnel injured in collision between two bikes.
उझानी अस्पताल में घायलों का इलाज करते स्वास्थ्य कर्मी। संवाद
उझानी। बरेली-मथुरा हाईवे पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में यातायात पुलिस के दो कर्मियों समेत दंपती घायल हो गए। हादसा अपराह्न करीब दो बजे कोतवाली क्षेत्र के गांव फूलपुर के पास हुआ। पुलिस कर्मियों के मामूली चोट आई है। उन्होंने भी सीएचसी परिसर में आकर घायल दंपती के साथ अपना प्राथमिक उपचार कराया। महिला को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन

बिनावर थाना क्षेत्र के गांव विजयनगला निवासी सुरेश (45) पुत्र राजाराम अपनी पत्नी अंगूरी देवी के साथ बाइक से रिश्तेदारी से घर लौट रहे थे। उसी दौरान कासगंज की ओर जा रहे यातायात पुलिस कर्मी रोहित कुमार व अजीत सिंह और सुरेश की बाइकें आमने-सामने से टकरा गईं। दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। सुरेश ने फोन करके पीआरवी को मौके पर बुला लिया। घायल दंपती को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी परिसर में लाया गया।
विज्ञापन

हेलमेट लगाए होने की वजह से दोनों पुलिस कर्मियों के सिर में चोट नहीं आई है, लेकिन उनके हाथ और पैर घिसट जाने से घायल हो गए। दोनों पुलिस कर्मी कासगंज में तैनात बताए गए हैं। गंभीर रूप से घायल अंगूरी देवी को प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना के बाद दंपती के रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। चिकित्साधीक्षक डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि स्ट्रेचर था, लेकिन परिवार के लोग घायल महिला को खुद ही उठाकर इमरजेंसी में ले आए। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि हादसे में दंपती के चोट आई है। हादसा होने की जानकारी कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed