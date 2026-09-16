Budaun News: सभासद को फोन पर धमकाया, दो पर केस

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पुलिस को दी तहरीर में प्रखर माहेश्वरी ने बताया कि 14 सितंबर की रात करीब 10 बजे उनके मोबाइल पर दोनों आरोपियों ने किसी बात को लेकर फोन किया। आरोप है कि दोनों ने उन्हें घर से बाहर आने के लिए कहा और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपियों की धमकी से वह और उनका परिवार भयभीत है तथा उन्हें जान-माल का खतरा है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। संवाद

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बिल्सी। नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 23 के सभासद प्रखर माहेश्वरी उर्फ मिंकी ने मोहल्ला संख्या दो निवासी सुमित खासट और अमित खासट पर फोन कर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।