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Budaun News: उसहैत में एक क्लीनिक सील, तीन को नोटिस

Sun, 25 Oct 2026 02:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:18 AM IST
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Clinic sealed in Ushait; notices issued to three others
बदायूं/उसहैत। उसहैत में कल्लू क्लीनिक के नाम से चल रहा अवैध अस्पताल शनिवार को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉ. बालकराम, वृंदा क्लीनिक समेत तीन को नोटिस जारी किया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि आयुर्वेद के अलावा अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करने पर क्लीनिक सील कर दिया जाएगा। म में एसीएमओ डॉ. श्रीमोहन झा, डिप्टी सीएमओ डॉ. नवनीत, डिप्टी सीएमओ डॉ. पवन जायसी और बाबू नितिन शामिल रहे। संवाद
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