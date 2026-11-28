बदायूं: नमी का नियम बना तौल में बाधा, क्रय केंद्र प्रभारी भी नदारद, बाजरा लेकर पहुंचे किसान हुए परेशान
बदायूं की मंडी में किसान बाजरा बेचने पहुंचे, लेकिन नमी के नियम ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। शनिवार को केंद्र प्रभारी भी नदारद रहे, जिससे किसान घंटों इंतजार करते रहे।
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बदायूं जिले में खाद्य एवं विपणन विभाग की ओर से धान, बाजरा और मक्का की खरीद की जा रही है। शहर की मंडी में लगे सेंटरों पर किसान बाजरा लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन विभाग का 13 प्रतिशत नमी का नियम उनकी तौल में बाधा बन रहा है। किसानों का आरोप है कि सेंटर पर रखी मशीन खाली होने के बाद भी दो से तीन प्रतिशत नमी बता रही है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।
शनिवार को मंडी में दो केंद्रों पर किसान सुबह से ही बाजरा लेकर पहुंच गए, लेकिन दोनों केंद्र प्रभारी मौके पर नदारद दिखे। करीब आठ किसान ट्रॉली में बाजरा लादे घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी खरीद नहीं हो सकी। इससे किसानों में नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना था कि सर्दी के मौसम में सुबह के समय बाजरे में नमी आना स्वाभाविक है। इसके बावजूद विभाग नमी के नाम पर उनकी उपज को खारिज कर रहा है।
केंद्र पर मौजूद कुछ कर्मचारी किसानों को नमी का हवाला देकर परेशान करते नजर आए। जब किसानों ने नाराजगी व्यक्त की तो कर्मचारी कहने लगे कि अधिकारियों के निर्देशानुसार ही खरीद की जाएगी। फोन कॉल पर बात करने पर केंद्र प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि वह किसरूआ पर धान मिल पर आए हुए हैं।
किसानों ने लगाया मशीन में गड़बड़ी का आरोप
किसानों ने आरोप लगाया कि नमी चेक करने वाली मशीन में गड़बड़ी है। खाली मशीन भी दो से तीन प्रतिशत नमी दिखा रही है, जिससे सही 13 प्रतिशत नमी वाला बाजरा भी मानक से अधिक नमी बता रहा है। किसानों ने मांग की है कि नमी मापने वाली मशीनों की जांच कराई जाए और केंद्रों पर प्रभारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें समय पर अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
किसानों ने बताई परेशानी
किसान बृजमोहन ने बताया कि उन्हें केंद्र पर आए एक घंटा हो गया, लेकिन यहां जो लोग मौजूद हैं, वह नमी ज्यादा बताकर मना कर रहे हैं। यहां पर सेंटर इंचार्ज मौजूद नहीं मिले। किसान अशोक कुमार ने बताया कि वह सुबह ही बाजरा लेकर सेंटर पर आ गए लेकिन यहां पर सेंटर इंचार्ज न होने की वजह से तौल नहीं हो पा रही है। फोन करने पर सुबह से आने की बात कह रहे हैं, लेकिन चार घंटे बाद नहीं पहुंचे।
किसान ओमेंद्र ने बताया कि बृहस्पतिवार को बाजरा को सैंपल लेकर आया था, तब इंचार्ज ने बाजरा खरीदने की बात कही थी। जब गांव से बाजरा लेकर आए तो खरीदने वाला कोई नहीं मिला। कर्मचारियों ने नमी ज्यादा होने का हवाला दिया।
डिप्टी आरएमओ विवेक कुमार सिंह ने बताया कि सभी सेंटरों पर इंचार्ज को मौजूद रहने के पहले ही निर्देश दिए हैं। अगर कोई सेंटर छोड़कर गया है तो स्पष्टीकरण लिया जाएगा। वहीं सेंटर पर रखी मशीन को दिखवाकर ठीक कराया जाएगा।