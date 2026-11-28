किसानों ने लगाया मशीन में गड़बड़ी का आरोप

किसानों ने आरोप लगाया कि नमी चेक करने वाली मशीन में गड़बड़ी है। खाली मशीन भी दो से तीन प्रतिशत नमी दिखा रही है, जिससे सही 13 प्रतिशत नमी वाला बाजरा भी मानक से अधिक नमी बता रहा है। किसानों ने मांग की है कि नमी मापने वाली मशीनों की जांच कराई जाए और केंद्रों पर प्रभारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें समय पर अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके।



किसानों ने बताई परेशानी

किसान बृजमोहन ने बताया कि उन्हें केंद्र पर आए एक घंटा हो गया, लेकिन यहां जो लोग मौजूद हैं, वह नमी ज्यादा बताकर मना कर रहे हैं। यहां पर सेंटर इंचार्ज मौजूद नहीं मिले। किसान अशोक कुमार ने बताया कि वह सुबह ही बाजरा लेकर सेंटर पर आ गए लेकिन यहां पर सेंटर इंचार्ज न होने की वजह से तौल नहीं हो पा रही है। फोन करने पर सुबह से आने की बात कह रहे हैं, लेकिन चार घंटे बाद नहीं पहुंचे।