Budaun News: सिटी में आज

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- बिल्सी के मोहल्ला संख्या छह में चल रही रामलीला में राम-भरत मिलाप की लीला का मंचन रात दस बजे से।

- गांधी ग्राउंड में आयोजित रामलीला में भरत मिलाप शाम पांच बजे से।



दंगल : उझानी में आयोजित रामलीला में दंगल का आयोजन शाम तीन बजे से।

- कादरचौक में दंगल का फाइनल मुकाबला शाम चार बजे से।

रामलीला : जगत में चल रही रामलीला में रावण वध लीला का मंचन शाम चार बजे से।