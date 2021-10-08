Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:00 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:00 AM IST
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रामलीला : जगत में चल रही रामलीला में रावण वध लीला का मंचन शाम चार बजे से।
- बिल्सी के मोहल्ला संख्या छह में चल रही रामलीला में राम-भरत मिलाप की लीला का मंचन रात दस बजे से।
- गांधी ग्राउंड में आयोजित रामलीला में भरत मिलाप शाम पांच बजे से।
दंगल : उझानी में आयोजित रामलीला में दंगल का आयोजन शाम तीन बजे से।
- कादरचौक में दंगल का फाइनल मुकाबला शाम चार बजे से।
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- बिल्सी के मोहल्ला संख्या छह में चल रही रामलीला में राम-भरत मिलाप की लीला का मंचन रात दस बजे से।
- गांधी ग्राउंड में आयोजित रामलीला में भरत मिलाप शाम पांच बजे से।
दंगल : उझानी में आयोजित रामलीला में दंगल का आयोजन शाम तीन बजे से।
- कादरचौक में दंगल का फाइनल मुकाबला शाम चार बजे से।